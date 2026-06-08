«Настоящее чудо»: в Кузбассе запечатлели семейство лосей

Фото: Евгений Бойко.

В Ижморском округе из лесной чащи к людям вышло семейство лосей. Редкую картину во время рейда запечатлел государственный инспектор.

Как рассказал министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства Евгений Бойко, малыши появляются у лосих в начале лета. Семья держится вместе, пока молодняк не окрепнет достаточно, чтобы следовать за матерью самостоятельно.

«Лось — самый крупный представитель семейства оленевых. Его легко узнать по массивному туловищу, огромным лопатообразным рогам у самцов и длинным ногам. Несмотря на внушительные размеры, это очень осторожное животное, предпочитающее избегать человека. Мать-лосиха — образец самоотверженности. Она будет защищать своего детеныша до последнего, используя свои острые копыта и огромный вес», - написал Евгений Бойко в соцсетях.

Он призвал кузбассовцев при встрече с лосями не приближаться к ним, не пытаться покормить или погладить – это может спровоцировать нападение. Дикими зверями лучше любоваться издалека, не делая резких движений и не издавая громких звуков.

Ранее мы писали, что мэрия Кемерова опубликовала программу празднования Дня России и Дня города 2026, а таккже каждый четвертый кузбассовец получает меры социальной поддержки.