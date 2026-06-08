Кемерово вошел в топ-10 претендентов на звание культурной столицы России - 2028.

До 1 декабря на портале Госуслуг можно поддержать Кемерово в голосовании за звание «Культурная столица России - 2028». Сейчас Кемерово занимает десятое место в списке из 21 претендента, набрав 42 тысячи голосов.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк подчеркнул, что у Кемерова есть все, чтобы стать культурной столицей. Сегодня город - центр как классической, так и современной культуры.

При поддержке президента России Владимира Путина столица Кузбасса вошла в число четырех городов, где создаются крупнейшие музейно-театральные комплексы. В Кемерово появятся филиалы Русского музея и Мариинского театра. Уже работают филиалы Московской академии хореографии, Центральной музыкальной школы - Академии исполнительского искусства «Сибирский» и Российского государственного института сценических искусств.

За последние годы в городе открылись важные общественные пространства: мемориал Воину-Освободителю, Линейный парк, парк Олимпийской славы, набережные рек Томь и Искитимка.

Ранее мы писали, что шесть новых ФАПов и амбулаторий начали работу в кузбасских селах, а еще в Кузбассе более 9 тысяч человек пострадали от укусов клещей с начала сезона.