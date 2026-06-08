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НовостиЧто происходит8 июня 2026 11:15

В Кузбассе суд признал бабушку фактическим воспитателем военнослужащего

Суд рассмотрел гражданское дело об установлении факта воспитания военнослужащего
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Зенковский районный суд Прокопьевска признал бабушку фактическим воспитателем военнослужащего. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Женщина смогла доказать, что более пяти лет - до достижения внуком совершеннолетия - фактически исполняла обязанности его опекуна. Он воспитывала и содержала ребенка, не получая на него алиментов, пособий и других выплат. Средства на содержание внука пенсионерка предоставляла за счет собственных доходов.

Суд удовлетворил требования и признал факт воспитания военнослужащего заявительницей.

Ранее мы писали, что мэрия Кемерова опубликовала программу празднования Дня России и Дня города 2026, а таккже каждый четвертый кузбассовец получает меры социальной поддержки.