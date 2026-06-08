В Кузбассе суд признал бабушку фактическим воспитателем военнослужащего

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Зенковский районный суд Прокопьевска признал бабушку фактическим воспитателем военнослужащего. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Женщина смогла доказать, что более пяти лет - до достижения внуком совершеннолетия - фактически исполняла обязанности его опекуна. Он воспитывала и содержала ребенка, не получая на него алиментов, пособий и других выплат. Средства на содержание внука пенсионерка предоставляла за счет собственных доходов.

Суд удовлетворил требования и признал факт воспитания военнослужащего заявительницей.

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