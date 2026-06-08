Илья Середюк рассказал об участнике программы «СВОи Герои. КуZбасс»

Фото: пресс-служба АПК.

Вадим Пономарев – один из участников программы «СВОи Герои. КуZбасс». Его историю рассказал на своих страницах в соцсетях губернатор Илья Середюк.

Вадим Пономарев по профессии инженер, до 2022 года работал начальником участка в «Россетях». Когда началась спецоперация, подписал контракт и отправился на передовую, воевал на Донбассе. Во время выполнения боевой задачи получил тяжелое ранение. Пройти реабилитацию Вадиму помог Государственный фонд «Защитники Отечества».

Сейчас ветеран работает инспектором в Военно-социальном центре Минобороны РФ. Параллельно проходит обучение в региональной образовательной программе «СВОи Герои. КуZбасс», где его наставником явуляетеся министр труда и социальной защиты Наталья Чайка.

«Она помогает ему изучить работу ведомства, учит формировать рабочие задачи, давать обратную связь людям и моделировать управленческие процессы. Закаленный характер Вадима, его знания и компетенции очень пригодятся на службе Кузбассу», - отметил Илья Середюк.

Ранее мы писали, что мэрия Кемерова опубликовала программу празднования Дня России и Дня города 2026, а таккже каждый четвертый кузбассовец получает меры социальной поддержки.