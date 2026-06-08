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НовостиЧто происходит8 июня 2026 12:35

Житель Кузбасса камнем разбил окно бывшей тещи

Росгвардейцы задержали мужчину, повредившего окно квартиры
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке задержали 40-летнего мужчину, разбившего окно бывшей тещи. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

ЧП произошло ранним утром на улице 40 лет ВЛКСМ. Мужчина зашел в гости к бывшей супруге и поссорился с ее матерью. Женщина потребовала, чтобы экс-родственник покинул жилое помещение. Недовольный гость вышел из квартиры через окно первого этажа, а затем взял камень и разбил стекло.

При появлении правоохранителей нарушитель пытался скрыться бегством, однако был задержан. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.

Ранее мы писали, что мэрия Кемерова опубликовала программу празднования Дня России и Дня города 2026, а таккже каждый четвертый кузбассовец получает меры социальной поддержки.