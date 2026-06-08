В Кузбассе мужчина напал на отчима и оказался в полиции

Фото: архив КП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке задержали 36-летнего горожанина, который напал на родственника. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

Пьяный мужчина устроил разборки со своим отчимом: угрожал физической расправой, а также несколько раз ударил по голове. 48-летний пострадавший обратился за помощью к правоохранителям.

Прибывшие росгвардейцы успокоили дебошира и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы писали, что мэрия Кемерова опубликовала программу празднования Дня России и Дня города 2026, а таккже каждый четвертый кузбассовец получает меры социальной поддержки.