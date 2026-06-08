Прикрыла курткой: в Кузбассе женщина пыталась вынести водку из магазина

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Яшкино задержали 43-летнюю жительницу, пытавшуюся украсть товар из магазина. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

Женщина взяла с витрины бутылку водки, и, накрыв ее сверху курткой, прошла мимо кассы без оплаты. Бдительные работники заметили кражу и вызвали наряд Росгвардии. Теперь женщине, которая ранее уже привлекалась к административной ответственности, придется разбираться в полиции.

В Росгвардии напомнили, что покушение на кражу, также как и кража влекут установленную законом ответственность.

Ранее мы писали, что мэрия Кемерова опубликовала программу празднования Дня России и Дня города 2026, а таккже каждый четвертый кузбассовец получает меры социальной поддержки.