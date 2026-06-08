Погода в Кузбассе 9 июня 2026 года: жара, дожди и грозы

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В Кузбассе 9 июня 2026 года сохранится жаркая погода до +30 градусов и выше. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Так, в ночные часы температура по области будет в пределах +13... +18, местами +7... +12 градусов, днем воздух прогреется до +27... +32, в некоторых районах до +20... +25 градусов. Ветер будет северо-восточный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 16 метров в секунду. Возможны кратковременные дожди, грозы, дымка, туманы.

Погода в Кемерове 9 июня 2026 года

В областной столице ночью температура составит +14…+16 градусов, днем +28…+30 градусов. Ветер северо-восточный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду с порывы до 15 метров в секунду. Кратковременный дождь, гроза.

Погода в Новокузнецке 9 июня 2026 года

В Новокузнецке ночью ожидается +11…+16 градусов, днем воздух прогреется до +24…+29 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Также возможны кратковременный дождь, гроза.

На 9 июня 2026 года по всей территории Кузбасса прогнозируется четвертый класс пожарной опасности.

Ранее мы писали, что мэрия Кемерова опубликовала программу празднования Дня России и Дня города 2026, а таккже каждый четвертый кузбассовец получает меры социальной поддержки.