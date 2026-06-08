На кемеровском автовокзале дебошир разбил лобовое стекло междугороднего автобуса

Пьяный мужчина разбил стекло автобуса на кемеровском автовокзале. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове пьяный мужчина разбил лобовое стекло междугороднего автобуса. Об этом «КП-Кемерово» рассказал очевидец.

Инцидент произошел примерно в 14.15 на автовокзале. Во время посадки пассажиров в автобус, который должен был поехать до Таштагола, неадекват выбежал на площадку и ударил по лобовому стеклу. Пока не понятно, чем именно бил мужчина, но стекло от его удара разбилось.

После этого дебошир попытался скрыться с места, но был задержан сотрудниками охраны автовокзала. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали полицейским. Теперь как минимум нарушителя должны обязать возместить причиненный ущерб. Также могут возбудить уголовное дело.

Автобус в таком виде не смог отправиться в рейс. Как стало известно «КП-Кемерово», пассажиров в короткий срок пересадили на другой автобус.

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