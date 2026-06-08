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НовостиЧто происходит8 июня 2026 13:24

На кемеровском автовокзале дебошир разбил лобовое стекло междугороднего автобуса

Пьяный мужчина разбил стекло автобуса во время посадки пассажиров
Анастасия СЕРГЕЕВА
Пьяный мужчина разбил стекло автобуса на кемеровском автовокзале.

Пьяный мужчина разбил стекло автобуса на кемеровском автовокзале.

Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове пьяный мужчина разбил лобовое стекло междугороднего автобуса. Об этом «КП-Кемерово» рассказал очевидец.

Инцидент произошел примерно в 14.15 на автовокзале. Во время посадки пассажиров в автобус, который должен был поехать до Таштагола, неадекват выбежал на площадку и ударил по лобовому стеклу. Пока не понятно, чем именно бил мужчина, но стекло от его удара разбилось.

После этого дебошир попытался скрыться с места, но был задержан сотрудниками охраны автовокзала. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали полицейским. Теперь как минимум нарушителя должны обязать возместить причиненный ущерб. Также могут возбудить уголовное дело.

Автобус в таком виде не смог отправиться в рейс. Как стало известно «КП-Кемерово», пассажиров в короткий срок пересадили на другой автобус.

Ранее мы писали, что мэрия Кемерова опубликовала программу празднования Дня России и Дня города 2026, а таккже каждый четвертый кузбассовец получает меры социальной поддержки.