Госавтоинспекторы Кузбасса помогли автоледи, оказавшейся в сложной ситуации. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Сотрудники Госавтоинспекции Междуреченска пришли на помощь девушке, попавшей в беду. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Во время патрулирования инспекторы увидели машину со включенной аварийной сигнализацией. Они подошли к автоледи, и та объяснила, что проколола колесо и не может его заменить сама.

Госавтоинспекторы заменили колесо. Девушка поблагодарила их и поехала дальше. В социальных сетях автоледи разместила видеоролик, в котором поблагодарила автоинспекторов.

Ранее мы писали, что синоптики Кузбасса озвучили прогноз с 9 по 11 июня, а также мэрия Кемерова опубликовала программу празднования Дня России и Дня города 2026.