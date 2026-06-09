Жительница Кузбасса оштрафована за предоставление жилья иностранке-нелегалу. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кузбассе продолжается операция «Нелегал». Полицейские проверяют предприятия, организации и торговые точки, а также проводят рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Во время одной из проверок в Киселевске сотрудники полиции задержали 36-летнюю иностранку. Она превысила срок пребывания в России и осталась в городе незаконно. Полицейские выяснили, что женщина жила в квартире 48-летней жительницы. В отношении нее составили протокол и назначили штраф в 2100 рублей.

Иностранку привлекли к ответственности по трем статьям: за нарушение режима пребывания, незаконную трудовую деятельность и несоблюдение ограничений для иностранцев. Ей назначили штрафы на общую сумму 44 000 рублей. Кроме того, она должна покинуть Россию.

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