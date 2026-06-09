Новокузнечанина осудят за избиение знакомого. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке завершили расследование уголовного дела против 24-летнего жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее 34-летний муж получил травмы. Прибывшие на место полицейские выяснили, что повреждения нанес знакомый пострадавшего. Новокузнечанина задержали, он признал свою вину.

По данным следствия, конфликт между мужчинами возник из-за личных неприязненных отношений и перерос в драку. Обвиняемый ударил потерпевшего кулаком по лицу и ребрам. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред.

Сейчас дело направлено в суд. Новокузнечанину грозит до 8 лет лишения свободы.

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