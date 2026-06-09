В Кемерове осудили рецидивиста, похитившего игровую приставку у жителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове вынесли приговор по делу о мошенничестве. Ранее судимый 34-летний житель признан виновным. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В полицию обратился 43-летний мужчина. Он рассказал, что у него украли игровую приставку. Ущерб составил более 50 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска провели расследование и задержали похитителя. Он стал фигурантом дела.

Следствие установило, что преступник увидел объявление о сдаче приставки в аренду. Он решил украсть ее. Мужчина оплатил аренду на сутки, а затем сдал игровую консоль в комиссионный магазин. Вырученные деньги он потратил.

Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. У мужчины уже есть условная судимость за имущественное преступление.

Ранее мы писали, что синоптики Кузбасса озвучили прогноз с 9 по 11 июня, а также мэрия Кемерова опубликовала программу празднования Дня России и Дня города 2026.