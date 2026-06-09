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НовостиОбщество9 июня 2026 1:44

В Кемерове временно отключат светофор на одном из перекрестков

Светофор на перекрестке в Кемерове временно не будет работать
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кемерове временно отключат светофор на одном из перекрестков.

В Кемерове временно отключат светофор на одном из перекрестков.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня с 09.00 до 16.00 в Кемерове не будет работать светофор на перекрестке бульвара имени академика Л. С. Барбараша и улицы Институтской. Об этом сообщает администрация города.

Это связано с плановыми ремонтными работами, которые проводит АО «Кемеровская горэлектросеть». Водителям следует руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков.

Ранее мы писали, что синоптики Кузбасса озвучили прогноз с 9 по 11 июня, а также мэрия Кемерова опубликовала программу празднования Дня России и Дня города 2026.