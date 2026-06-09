Кемеровчанина осудили за распространение интимных фото бывшей сожительницы. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

38-летний житель Кемерова признан виновным в незаконном распространении сведений о частной жизни бывшей сожительницы. Об этом сообщили в прокуратуре региона и в СУ СК России по Кемеровской области.

В феврале 2026 года мужчина, желая отомстить бывшей сожительнице из-за затянувшегося конфликта, отправил через мессенджер ее интимные фотографии родственникам. Этот поступок нарушил право женщины на на личную тайну.

Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства.

Ранее мы писали, что синоптики Кузбасса озвучили прогноз с 9 по 11 июня, а также мэрия Кемерова опубликовала программу празднования Дня России и Дня города 2026.