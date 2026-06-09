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НовостиОбщество9 июня 2026 2:40

Кемеровчанина осудили за распространение интимных фото бывшей сожительницы

Суд наказал кемеровчанина за рассылку интимных фото бывшей сожительницы
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Кемеровчанина осудили за распространение интимных фото бывшей сожительницы.

Кемеровчанина осудили за распространение интимных фото бывшей сожительницы.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

38-летний житель Кемерова признан виновным в незаконном распространении сведений о частной жизни бывшей сожительницы. Об этом сообщили в прокуратуре региона и в СУ СК России по Кемеровской области.

В феврале 2026 года мужчина, желая отомстить бывшей сожительнице из-за затянувшегося конфликта, отправил через мессенджер ее интимные фотографии родственникам. Этот поступок нарушил право женщины на на личную тайну.

Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства.

Ранее мы писали, что синоптики Кузбасса озвучили прогноз с 9 по 11 июня, а также мэрия Кемерова опубликовала программу празднования Дня России и Дня города 2026.