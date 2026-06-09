Туристов из Кузбасса предупредили о новых правилах въезда во Вьетнам

Новые правила въезда во Вьетнам: предупреждение для кузбассовцев. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кузбасских туристов, отправляющихся на отдых во Вьетнам, предупредили о новых правилах въезда. Они вступили в силу 1 июня, сообщили в аэропорту Новокузнецка, откуда выполняются рейсы на два популярных вьетнамских курорта - Камрань и Дананг.

Теперь все пассажиры, прибывающие во Вьетнам, должны заранее заполнить электронную анкету. Раньше это требовалось только при прилете через Хошимин, но с 1 июня нововведение распространилось на все международные аэропорты страны.

Для заполнения анкеты понадобятся следующие данные: загранпаспорт, номер рейса, даты прилета и вылета, адрес проживания (отель, апартаменты и т.д.), контактный телефон, адрес электронной почты.

Заполнить анкету можно онлайн. После отправки формируется QR-код, который нужно сохранить на смартфоне и предъявить при прохождении паспортного контроля.

Также важно помнить: если вы планируете вернуться во Вьетнам в течение месяца после выезда или остаться в стране на срок до 90 дней, вам потребуется электронная виза.

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