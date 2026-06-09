Кузбасские врачи спасли 72-летнюю пациентку. Фото: министерство здравоохранения Кузбасса.

Врачи Гурьевской районной больницы провели экстренную операцию 72-летней пациентке. Об этом сообщает министерство здравоохранения Кузбасса.

Женщина пять дней не обращалась за помощью, несмотря на тревожные симптомы: сильную боль в животе, тошноту, рвоту, отсутствие аппетита и слабость. Ее дочь настояла на госпитализации. В приемном отделении пациентку обследовали и поставили диагноз - кишечная непроходимость.

Требовалась операция. Ситуация осложнялась возрастом женщины и сопутствующими заболеваниями. Однако бригада специалистов - заведующий хирургическим отделением Алексей Андреев, хирург Владимир Шачнев, анестезиолог-реаниматолог Роман Жданов и операционная медсестра Оксана Салагаева - успешно провела операцию.

Сейчас женщина продолжает лечение в Кемеровской областной клинической больнице имени С. В. Беляева, куда ее транспортировали санавиацией.

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