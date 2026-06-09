Количество телемедицинских консультаций в Кузбассе увеличилось в семь раз.

С начала года врачи провели уже 82 тысячи онлайн-консультаций, тогда как в прошлом году их было менее 12 тысяч. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Телемедицина спасает жизни. Например, жителя Беловского округа с инфарктом удалось вылечить благодаря дистанционному взаимодействию местных врачей со специалистами Кузбасского кардиодиспансера. Также телемедицина помогла молодой женщине из Междуреченска с аутоиммунным заболеванием. Ее качество жизни улучшилось после курса лечения, разработанного ревматологами Кузбасской областной больницы.

Илья Середюк отметил, что рост популярности телемедицины в Кузбассе связан с внедрением современных методов лечения, диагностики и коммуникации. Запуск чат-бота «Запись к врачу в Кузбассе» в мессенджере MAX также сыграл свою роль. Теперь получить консультацию профильного врача можно без звонков в регистратуру, очередей и поездок в город.

Глава региона добавил, что продолжат повышать доступность медицинской помощи для всех жителей Кузбасса, включая самые отдаленные территории. Люди должны чувствовать изменения к лучшему.

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