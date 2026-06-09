В Кемерове 10 и 11 июня ограничат парковку у парка Победы имени Г.К. Жукова. Фото: администрация города Кемерово.

В Кемерово 10-11 июня ограничат движение транспорта у парка Победы имени Г.К. Жукова из-за торжественной церемонии принятия присяги молодыми сотрудниками ГУФСИН России по Кузбассу. Об этом сообщает администрация города.

С 20.00 10 июня до 14.00 11 июня запретят парковку на улице Мичурина от Красноармейской до Советского проспекта и обратно.

Ранее мы писали, что синоптики Кузбасса озвучили прогноз с 9 по 11 июня, а также мэрия Кемерова опубликовала программу празднования Дня России и Дня города 2026.