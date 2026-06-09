Фото: Дмитрий Ярощук | Газета «Кемерово».

В Кемерове пройдет фестиваль близнецов «Двойное счастье». Мероприятие анонсировали в пресс-службе городской администрации.

Фестиваль состоится на Московской площади 12 июня, когда Кемерово будет отмечать День города и День России. Участниками мероприятия станут близнецы и двойняшки – дети и взрослые. Им предстоит пройти веселые конкурсы и творческие испытания, продемонстрировать все свои способности и таланты. Начало фестиваля в 16:00.

Полную программу празднования Дня России и Дня города Кемерово 2026 можно найти на нашем сайте.

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