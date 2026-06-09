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НовостиОбщество9 июня 2026 5:44

В Кемерове временно отключат светофоры на нескольких участках

Светофоры отключат в Кемерове из-за аварийных работ
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кемерове временно отключат светофоры на нескольких участках.

В Кемерове временно отключат светофоры на нескольких участках.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня в Кемерове с 13.00 до 18.00 отключат светофоры на нескольких участках. Об этом сообщает администрация города.

Отключение затронет следующие адреса: Кузнецкий проспект, 135, Ленинградский проспект, 44, Елыкаевская улица, 68, Комсомольский проспект (у теннисного корта). Это связано с аварийными ремонтными работами, которые проводит МБУ «ЦОДД».

Водители должны соблюдать правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов.

Ранее мы писали, что синоптики Кузбасса озвучили прогноз с 9 по 11 июня, а также мэрия Кемерова опубликовала программу празднования Дня России и Дня города 2026.