В Кемерове временно отключат светофоры на нескольких участках. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня в Кемерове с 13.00 до 18.00 отключат светофоры на нескольких участках. Об этом сообщает администрация города.

Отключение затронет следующие адреса: Кузнецкий проспект, 135, Ленинградский проспект, 44, Елыкаевская улица, 68, Комсомольский проспект (у теннисного корта). Это связано с аварийными ремонтными работами, которые проводит МБУ «ЦОДД».

Водители должны соблюдать правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов.

Ранее мы писали, что синоптики Кузбасса озвучили прогноз с 9 по 11 июня, а также мэрия Кемерова опубликовала программу празднования Дня России и Дня города 2026.