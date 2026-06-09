СГК обновила почти 50% запланированных на лето участков теплосетей в Кемерове.

В этом году работы активно идут в микрорайоне Южный на трех крупных участках – улице Ульяны Громовой, Патриотов и 1-я Линия.

Объект на улице Патриотов вдоль домов №№3, 5 и 7, соединенный с участком дома по ул. Базовая, 8, практически завершён. Замена квартальных теплосетей здесь началась в марте. Ремонтные бригады СГК заменили более 750 метров труб диаметром 15, 80, 100 мм, в том числе пять ответвлений коммуникаций на соседние многоквартирные дома.

На сегодняшний день строительная часть выполнена, лотки с новыми трубами внутри закрыты и заизолированы. В течение июня будет проводиться обратная засыпка и благоустройство дворовой территории – восстановление газонов, асфальта.

Монтаж трубопроводов завершен и на объекте по улице Громовой. К замене здесь 234 метра трубопроводов диаметром 350 мм. Сейчас бригада подрядной организации перешла на тепловую камеру – в ней также будут заменены трубопроводы и запорное оборудование.

На домах №№6 и 8 по улице 1-я Линия работы по замене двух ответвлений в дома уже выполнены. Основные работы по замене участка квартальной теплосети, а всего здесь будет переложено 258 метров, начнутся в июле.

К началу июня в Кемерове заменено 9,3 км тепловых сетей из запланированных к замене 20,4 км.