В Кузбассе приступили к работе «Профкоманды.ФМ»

Проект «Профкоманды.ФМ» направлен на организацию временной занятости подростков в летний период.

Стартовал совместный проект Правительства Кузбасса, Фонда Мельниченко и СУЭК-Кузбасс по трудоустройству несовершеннолетних детей «Профкоманды.ФМ», который направлен на организацию временной занятости подростков в летний период.

На время каникул «Профкоманды.ФМ» объединят подростков из пяти территорий региона: городов Киселёвска и Белово, а также из Ленинск Кузнецкого, Беловского и Прокопьевского муниципальных округов. Активисты в возрасте от 14 до 18 лет будут задействованы на благоустройстве и озеленении городов и посёлков, поддержке экологических и благотворительных акций, адресной помощи ветеранам труда и пожилым людям. Помимо этого, участники получат возможность пройти экскурсионную стажировку на предприятиях СУЭК Кузбасс и познакомиться с профессиями, востребованными в угольной отрасли. Ранняя профориентация в рамках проекта повышает шансы на устойчивое трудоустройство в будущем, отмечается практика, когда ребята начинали с сезонной занятости, а затем, окончив профильное образовательное учреждение, возвращались в Компанию на постоянную работу.

«Профкоманды.ФМ» объединят подростков из пяти территорий региона.

«Профкоманды.ФМ» – важный элемент комплексной системы профориентации молодёжи, которую Фонд Мельниченко выстраивает в российских регионах совместно с компаниями-партнёрами. Мы помогаем молодым людям пройти путь от знакомства с профессиями и выбора образовательной траектории до получения первого трудового опыта. Летняя работа и стажировки на предприятиях позволяют подросткам увидеть современное производство изнутри, лучше понять свои профессиональные интересы и сделать осознанный выбор будущей профессии. Особенно важно, что такой опыт ребята получают в родных городах и посёлках, где в дальнейшем смогут построить успешную карьеру», – отметила генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлёва.

Участие в «Профкомандах.ФМ» положительно влияет и на воспитание важных личностных качеств: ответственности, дисциплины и эмпатии. В совместной работе подростки учатся выстраивать коммуникацию, работать в команде и оказывать помощь другим. Они видят значимость и результат своего труда, что формирует у них правильное отношение к работе как к важной составляющей жизни. Участие в экологических, социальных и патриотических акциях, а также посещение культурно просветительских мероприятий способствует всестороннему развитию подростков и помогает им проявлять себя в разных сферах.

Ребята будут задействованы в благоустройстве городов, поддержке экологических и благотворительных акций, адресной помощи ветеранам.

Напомним, что Правительство Кузбасса и территории присутствия СУЭК-Кузбасс с 2013 года активно участвуют в программах временного трудоустройства подростков в летний период. За это время совместными усилиями власти и угольщиков удалось трудоустроить более 20 тысяч кузбасских ребят. В 2024 году проект трансформировался в «Профкоманды.ФМ» с акцентом на профориентацию школьников. Благодаря этому за два летних сезона экскурсионную стажировку на предприятиях Компании успешно прошли более сотни участников.