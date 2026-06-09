В Новокузнецком округе 38-летний автомобилист погиб в ДТП

Фото: архив КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецком округе 38-летний мужчина погиб в «лобовом» ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Авария произошла вчера в 21:25 на 212 километре автодороги Бийск-Мартыново-Кузедеево-Новокузнецк. Водитель автомобиля «Тойота Королла» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной марки «Ниссан Атлас». В результате сам автомобилист скончался, а его пассажир, а также водитель второй иномарки поучили травмы различной степени тяжести.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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