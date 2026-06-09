Кузбасский центр поддержки материнства отмечен на федеральном уровне

Фото: пресс-служба «Карты ответственного бизнеса».

В рамках культурной программы 19-го Петербургского международного экономического форума награду за проект, представленный в ЭКГ-коллекции и Карте ответственного бизнеса, получил ЕВРАЗ ЗСМК. Комбинат стал победителем в номинации «Код семьи» за проект производственно оздоровительного центра «Василиса», позволяющего интегрировать поддержку материнства в ежедневную рабочую среду. Организаторы особо отметили уникальность учреждения для промышленных предприятий.

«Василиса» — яркий пример системной заботы компании о сотрудницах в период беременности. Они переводятся на лёгкий труд, а рабочий день в центре длится всего 4 часа. Каждая женщина проходит индивидуальную программу сопровождения: консультации специалистов, подготовка к родам, навыки ухода за новорождённым, поддержка психолога, физиотерапевтические и водные процедуры, массаж и витаминные комплексы. За 30 лет центр помог более 7 тыс. сотрудниц, при этом около 550 семей стали многодетными. Также 1562 мужчины прошли обучение в «Школе отцов».

«Получение этой награды — признание важности системной заботы компании о сотрудниках и их семьях как неотъемлемой части стратегии ответственного бизнеса. Центр „Василиса“ уже 30 лет помогает нашим сотрудницам сочетать материнство и профессиональную реализацию, а „Школа отцов“ вовлекает в этот процесс будущих пап. Мы видим реальные результаты, и этот успех вдохновляет нас развивать социальные инициативы и делиться опытом с другими компаниями, ведь забота о человеке труда лежит в основе устойчивого развития и экономики, и общества», — отметила директор ЕВРАЗа по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративной социальной ответственности Мария Дронова.