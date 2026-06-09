Житель Кузбасса прикрывался братом-близнецом, чтобы не платить алименты

Фото: ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу.

Житель Анжеро-Судженска прикрывался братом-близнецом, чтобы не платить алименты. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу.

Мужчина задолжал своей дочери 500 тысяч рублей, но выплачивать деньги не спешил. Чтобы скрыться от судебных приставов, он уехал работать на вахту. Дома остался брат-близнец, который представлялся за должника. Причем, мужчины оказались очень похожи, и даже имели одинаковые татуировки на запястьях, начинающиеся с первой буквы их имен.

Судебные приставы распознали обман и установили настоящее место жительства неплательщика. Мужчина был доставлен в отделение, где в отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).

Ранее мы писали, что две жительницы Кузбасса представят регион на конкурсе «Женщины в АПК», а также с 12 по 14 июня общественный транспорт Кемерова будет ходить по воскресному расписанию.

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