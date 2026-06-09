Фото: пресс-служба АПК.

Две кузбасские пары поженятся на Всероссийском свадебном фестивале в Москве в День семьи, любви и верности. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

8 июля в Национальном центре «Россия» соберутся больше 100 пар со всей страны. Среди них будут Никита и Мария из Новокузнецка, а также Даниил и Валерия из Кемерова.

Никита и Мария знакомы со школы, но сблизились уже после того, как Никита вернулся из армии. Вместе - четыре года. Никита учится на горного специалиста в Сибирском государственном индустриальном университете, Мария - кондитер, ведет блог о десертах.

Вторая пара - Даниил и Валерия - увлекается автомобилями, любит готовить и путешествовать по родному Кузбассу. Даниил занимается оптовой торговлей, его будущая супруга Валерия - администратор в стоматологии.

Ранее мы писали, что две жительницы Кузбасса представят регион на конкурсе «Женщины в АПК», а также с 12 по 14 июня общественный транспорт Кемерова будет ходить по воскресному расписанию.

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