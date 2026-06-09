Жительница Кузбасса проехала полстраны, чтобы отдать деньги мошенникам

Фото: архив КП. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

71-летняя жительница Новокузнецка по указке мошенников доехала до Москвы и отдала курьерам 2,4 млн рублей. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Аферисты развели женщину по стандартной схеме. Сначала лжесотрудник пенсионного фонда под предлогом перерасчета пенсии убедил назвать код из смс, затем «представитель службы безопасности госуслуг» запугал тем, что личные данные пенсионерки похищены, а счета используются для финансирования террористов. Мошенник уговорил женщину оказать содействие правоохранителям – для этого требовалось передать деньги на хранение. Но сделать это в родном Новокузнецке было нельзя. Пенсионерку вынудили поехать в Абакан, где она получила пакет с деньгами от неизвестной, а затем улететь в Москву. В столице новокузнечанка трижды встречалась с курьерами и передала им свои и чужие деньги.

Только вернувшись в Кузбасс, женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Ранее мы писали, что две жительницы Кузбасса представят регион на конкурсе «Женщины в АПК», а также с 12 по 14 июня общественный транспорт Кемерова будет ходить по воскресному расписанию.

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