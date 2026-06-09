Кузбасские активисты получили свои первые паспорта

Фото: пресс-служба АПК.

В преддверии Дня России активисты Движения Первых получили свои первые паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

На торжественную церемонию пригласили отличников, юнкоров медиацентров, участников творческих коллективов, волонтеров и спортсменов. Ребятам вручили документы и полезные подарки: брендированный рюкзак, обложку на паспорт и Конституцию Российской Федерации.

Накануне Дня России торжественные вручения паспортов проходят во всех муниципалитетах.

Ранее мы писали, что две жительницы Кузбасса представят регион на конкурсе «Женщины в АПК», а также с 12 по 14 июня общественный транспорт Кемерова будет ходить по воскресному расписанию.

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