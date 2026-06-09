С начала года в Кузбассе заключили больше 1900 соцконтрактов

Фото: пресс-служба АПК.

С начала года в Кузбассе заключено более 1 900 социальных контрактов, в том числе с участниками СВО. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Социальные контракты являются одной из мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Семья» по решению президента России Владимира Путина.

«Социальный контракт стал важным подспорьем – это реальный шанс начать свое дело, исполнить давнюю мечту, найти занятие по душе и обеспечить себя стабильным доходом. Мы видим конкретные результаты, когда ребята, прошедшие через боевые действия, становятся успешными предпринимателями, и не просто сами встают на ноги, но и создают рабочие места для других», — сказал губернатор Илья Середюк.

Например, Владислав Дорофеев на полученные по соцконтракту средства купил оборудование, чтобы создавать видеопроекты, посвященные ветеранам СВО и документальные фильмы. Сергей Кропочев направил деньги на открытие автомастерской.

Напомним, что в Кузбассе социальный контракт реализуется по четырем направлениям: поиск работы, преодоление трудной жизненной ситуации, развитие или старт собственного дела, ведение личного подсобного хозяйства.

Ранее мы писали, что две жительницы Кузбасса представят регион на конкурсе «Женщины в АПК», а также с 12 по 14 июня общественный транспорт Кемерова будет ходить по воскресному расписанию.

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