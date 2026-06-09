Овощи с опасным вирусом: в Кемерове задержали 8 тонн казахстанских помидоров

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В Кемерово не пустили крупную партию импортных овощей. Об этом сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Инспекторы выявили опасное заболевание в восьми тоннах томатов, прибывших из Казахстана. Для здоровья человека этот вирус угрозы не представляет, однако он способен полностью погубить урожай.

Как пояснили в ведомстве, во время фитосанитарной экспертизы в плодах обнаружили вирус коричневой морщинистости томата. Заболевание наносит колоссальный ущерб помидорам и перцам: листья растений деформируются, на стеблях появляются отмершие участки, а сами плоды созревают неравномерно, теряют товарный вид и вкусовые качества.

Специалисты предложили получателю груза два варианта решения проблемы: уничтожить партию или отправить ее обратно. В итоге собственник принял решение вернуть все восемь тонн зараженной продукции поставщику в Казахстан.

Ранее мы писали, что туристов из Кузбасса предупредили о новых правилах въезда во Вьетнам, а еще жительница Кузбасса проехала полстраны, чтобы отдать деньги мошенникам.