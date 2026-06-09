Врач из Кузбасса объяснил, почему популярные мази не спасают от отеков ног

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Отеки ног - это не просто косметическая неприятность, а сигнал организма о внутренних неполадках. Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов предупредил: популярные мази борются лишь с симптомами на коже, но не лечат саму причину скопления жидкости.

А корни проблемы обычно кроются глубже - это могут быть сердечная недостаточность, проблемы с венами, лимфостаз, болезни почек или щитовидной железы.

Специалист отметил, что наружные средства реально эффективны лишь в нескольких случаях: при легкой венозной недостаточности (в паре с компрессионным трикотажем), для уменьшения воспаления после перенесенного тромбоза, а также при ушибах и синяках.

Доктор разобрал три самых популярных аптечных средства:

- «Троксевазин» укрепляет капилляры, но при выраженных отеках практически бесполезен - зато отлично справляется с сосудистыми звездочками; - «Лиотон» хорошо разжижает кровь местно и рассасывает мелкие гематомы, но его категорически нельзя наносить на открытые раны; - Гепариновая мазь - бюджетный аналог «Лиотона». Работает чуть слабее, зато содержит анестетик бензокаин, который неплохо снимает локальную боль при ушибах.

Врач призывает не заниматься самолечением и обращать внимание на характер отеков. Если ноги симметрично отекают к вечеру, а за ночь все проходит - пора записаться к кардиологу. Если отекла, покраснела и заболела только одна нога - нужно срочно бежать к сосудистому хирургу, чтобы исключить смертельно опасный тромбоз глубоких вен. Если же отек не спадает после сна, а кожа на ноге натянулась и блестит - это повод посетить флеболога или терапевта.

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