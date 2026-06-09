Прокуратура Кузбасса заставила компанию выплатить 34,6 млн рублей арендных платежей

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В Кузбассе предприятие сэкономило на аренде почти 34,6 млн рублей, но прокуратура заставила компанию вернуть деньги в бюджет муниципалитета. Об инциденте рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В Топках промышленное предприятие произвело переоценку кадастровой стоимости арендуемого участка площадью 181 га, благодаря чему арендные платежи в бюджет стали меньше. Однако прокуратуру выявила ошибки в процедуре и оспорила снижение стоимости земли в судебном порядке. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и постановил пересчитать арендную плату. Таким образом, предприятию-арендатору пришлось перечислить в бюджет недоплаченные 34,6 млн рублей.

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