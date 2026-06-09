Кузбассовец-рецидивист сдался полиции из-за отсутствия ночлега

Фото: архив "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Необычная явка с повинной произошла в отделе полиции в Прокопьевске. Об этом сообщили в полиции Кузбсса.

К стражам порядка пришел 34-летний местный житель и признался в краже, совершенной в мае. Как выяснилось позже, мужчина уже находился в розыске за два предыдущих преступления.

В феврале он после совместного застолья похитил у знакомого телефон за шесть тысяч рублей, а в мае вынес семь флаконов разливного парфюма из торгового центра. Добычу он сбывал буквально за бесценок: телефон сдал в комиссионку за 1 300 рублей, а духи распродал прохожим на улице за полторы тысячи рублей.

Деньги рецидивист тратил на свои нужды и долгое время успешно скрывался у знакомых дам. Однако, когда сожительницы отказали ему в приюте и ночевать стало негде, мужчина решил, что в СИЗО будет комфортнее, и сдался властям. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что туристов из Кузбасса предупредили о новых правилах въезда во Вьетнам, а еще жительница Кузбасса проехала полстраны, чтобы отдать деньги мошенникам.