Кузбасс вошел в топ-30 регионов по доступности топлива

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Кузбасс занял 29-ю строчку среди 85 регионов России в свежем рейтинге доступности автомобильного топлива. Исследование подготовили эксперты РИА Новости, сопоставив средние зарплаты жителей страны и розничные цены на заправках.

При расчетах аналитики выяснили, сколько литров бензина марки АИ-92 может приобрести житель каждого региона на свою среднемесячную чистую зарплату. В Кузбассе этот показатель составил 1 194 литра. При этом средняя стоимость 92-го в Кемеровской области на апрель 2026 года зафиксирована на уровне 60,84 рубля за литр. Эксперты также отметили ощутимый рост расходов для автовладельцев: за год бензин этой популярной марки подорожал в регионе на 12,4%.

Лидерами общероссийского списка предсказуемо стали Москва (где на среднюю получку можно купить 2 533 литра топлива), Чукотский (2 500 литров) и Ямало-Ненецкий (2 400 литров) автономные округа. Труднее всего заправлять машину жителям Ингушетии - республика оказалась на последнем, 85-м месте рейтинга, там средняя зарплата эквивалентна всего 638 литрам бензина.

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