В Новокузнецке приведут в порядок маршрут от 30-го квартала до Малоэтажки

Фото: соцсети Дениса Ильина.

В Кузнецком районе Новокузнецка стартовали масштабные работы по благоустройству. Об этом сообщил мэр Денис Ильин.

Специалисты начали приводить в порядок пешеходную зону на улице Ленина - на участке от 30-го квартала в сторону Малоэтажки. Этот маршрут жизненно важен для города: каждый день по нему ходят ученики школ №50, №24 и школы-интерната №88.

Рабочие не просто обновят асфальт, но и сделают путь максимально удобным для всех: плавные съезды оценят мамы с колясками и маломобильные граждане.

Кроме того, этим летом в районе преобразятся скверы за зданием районного суда и на улице Метелкина, что обеспечит комфортные подходы к детской инфекционной больнице.

Ранее мы писали, что в Кузбассе к 1 июля появятся новые модульные гостиницы, а еще синоптики объяснили, почему в Кузбассе пока опасно купаться в реках.