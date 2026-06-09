В Кемерове более 140 семей воспользовались бесплатным прокатом вещей для младенцев

Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

В Кемерове набирает популярность пункт проката вещей для новорожденных, который открылся в декабре прошлого года по инициативе губернатора Ильи Середюка. Об этом сообщил мэр Дмитрий Анисимов.

За полгода работы семьи с маленькими детьми бесплатно получили во временное пользование 568 необходимых предметов. В их числе - детские коляски, видеоняни, стульчики для кормления, шезлонги, автокресла и автолюльки.

Сегодня этой мерой поддержки пользуются уже 146 кемеровских семей: многодетные, студенческие, неполные, а также воспитывающие детей с особенностями здоровья.

Например, мама троих детей Ксения Гибадулина воспользовалась услугой впервые, а семья Овчаренко, в которой растут пять ребятишек, стала постоянным клиентом центра. Родители отмечают, что прокат помогает существенно сэкономить бюджет в самый финансово затратный период жизни малыша.

Узнать, как получить вещи напрокат, можно в Семейном МФЦ по адресу: улица Пролетарская, 7а, или в районных отделениях Центра социальной помощи семье и детям.

Кроме того, в городе много лет работает пункт «Взаимопомощь» на проспекте Кузнецком, 102. Туда кемеровчане могут приносить ненужные детские вещи, которые специалисты передадут нуждающимся семьям.

Ранее мы писали, что в Кузбассе к 1 июля появятся новые модульные гостиницы, а еще синоптики объяснили, почему в Кузбассе пока опасно купаться в реках.