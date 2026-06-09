В Кемерове начался финальный этап ремонта Кузбасского моста

Фото: соцсети Глеба Орлова.

Капитальный ремонт Кузбасского моста в Кемерове перешел в завершающую стадию. Ход работ обсудили на рабочем совещании под руководством заместителя губернатора по строительству и ЖКХ Глеба Орлова.

Сейчас дорожники сосредоточены на работах в подмостовом пространстве. Строители начали восстанавливать откосы и монтировать систему водоотведения. В ближайшее время подрядчик планирует обновить асфальт на проспекте Притомском под мостом и установить современную архитектурную подсветку.

По итогам совещания Глеб Орлов поручил предоставить детальный график работ с четкими сроками завершения каждого этапа ремонта.

Напомним, масштабное обновление объекта ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», утвержденного решением Президента РФ Владимира Путина.

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