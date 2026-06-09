Сын кузбасского полицейского помог вернуть домой потерявшегося ребенка

Фото: полиция Кузбасса.

Начальник ОМВД «Новокузнецкий» полковник Александр Сидоров в свой выходной день помог вернуться домой потерявшемуся ребенку. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

В полицию обратилась взволнованная мать семилетнего мальчика. Она рассказала, что ее сын ушел из дома, а из-за проблем со здоровьем он плохо ориентируется на улице и не может сам попросить о помощи.

В это время Александр Сидоров ехал с семьей на машине по трассе около села Сосновка и заметил одиноко шедшего вдоль дороги ребенка. Полковник остановился, чтобы помочь, но испуганный малыш бросился бежать. Тогда полицейский пошел на хитрость: он отправил к мальчику своего восьмилетнего сына, дав ему с собой игрушку. Сверстники быстро нашли общий язык, и ребенок успокоился.

Связавшись с коллегами, Сидоров выяснил, что мальчика уже разыскивают. Офицер доставил ребенка в городской отдел полиции, где его благополучно передали счастливой матери.

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