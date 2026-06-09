Погода в Кузбассе 10 июня 2026 года: высокая пожароопасность и грозы

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе 10 июня 2026 года сохранится по-настоящему летняя погода. Воздух местами прогреется до +33 градусов, а высокая пожарная опасность продолжит действовать на большей части региона.

По области ночью ожидается +12…+17 градусов, местами +6…+11 градусов. Днем температура воздуха составит +28…+33 градуса, местами +22…+27 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду, местами порывы ночью до 12 метров в секунду, днем - до 14 метров в секунду. Ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Местами возможны дымки и туманы.

Погода в Кемерове 10 июня 2026 года

В областной столице ночью температура составит +14…+16 градусов, днем воздух прогреется до +28…+30 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду. Погода будет переменно облачной. Осадков не ожидается, однако утром возможен туман.

Погода в Новокузнецке 10 июня 2026 года

В Новокузнецке также сохранится жаркая погода. Ночью ожидается +11…+16 градусов, днем +27…+32 градусов. Существенных осадков не прогнозируется. Утром местами возможны дымка и туман. Ветер северо-восточный 3-9 метров в секунду.

Кузбасс продолжает жить в режиме жары

Температура в регионе уже несколько дней держится значительно выше климатической нормы для начала июня. При этом местами сохраняется высокий уровень пожарной опасности, поэтому жителям рекомендуют соблюдать осторожность при посещении лесов и отдыхе на природе.

По данным синоптиков, на территории области сохраняется четвертый класс пожароопасности. Несмотря на вероятность локальных дождей и гроз, сухая и жаркая погода по-прежнему создает риск возникновения природных пожаров.

Ранее мы писали, что в Кузбассе к 1 июля появятся новые модульные гостиницы, а еще синоптики объяснили, почему в Кузбассе пока опасно купаться в реках.