Уход за змеями и прополка клумб: в Кемерове подросткам предложили летнюю подработку

Фото: администрация Кемерова.

Этим летом более трех тысяч кемеровских школьников смогут заработать на карманные расходы. Об этом сообщили в администрации города.

Подростков временно трудоустроят на промышленные и торговые предприятия, в дорожные службы, а также в родные школы и дома культуры.

Один из таких трудовых отрядов уже открылся на базе Центра дополнительного образования детей им. В. Волошиной. Ребята ухаживают за растениями, пропалывают клумбы и помогают с мелким ремонтом. Самое популярное занятие у юных сотрудников - забота об обитателях местного живого уголка, где живут 19 питомцев, включая кроликов, птиц, черепах и даже змей.

Работать могут только подростки старше 14 лет с письменного согласия родителей. Закон строго охраняет их права: рабочий день для ребят 14-15 лет длится не более четырех часов с обязательным обеденным перерывом. За полную ставку школьникам заплатят не меньше установленного МРОТ. Те ребята, которые устраиваются через службу занятости, получат приятный бонус - дополнительную материальную поддержку в размере 2 422 рублей за месяц.

Найти проверенные вакансии для подростков можно на портале Кадрового центра «Работа России».

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