В Кузбассе суд обязал собственника здания вернуть воду на соседнюю автомойку

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В Гурьевске индивидуальный предприниматель через суд добился возобновления работы своей автомойки, которую сосед оставил без водоснабжения. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Из материалов дела следовало, что между зданиями истца и ответчика ранее были проложены трубы горячего и холодного водоснабжения. Однако владелец соседнего помещения демонтировал эти сети, из-за чего автомойка лишилась воды и просто не могла работать.

Предприниматель обратился в суд с требованием обязать соседа вернуть воду. В ответ хозяин здания подал встречный иск: он попытался признать недействительными договоры на водоснабжение, которые автомойка заключила с коммунальщиками.

Изучив материалы дела, суд выяснил, что обрыв труб произошел именно в здании ответчика. В итоге служители закона встали на сторону истца: соседа обязали полностью восстановить переток горячей и холодной воды на автомойку, а в удовлетворении его встречных требований отказали.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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