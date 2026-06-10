Бастрыкин потребовал доклад о невыплате зарплаты в Кемерове

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Председателю СК России Александру Бастрыкину представят доклад по ситуации о невыплате заработной платы работникам коммерческой организации из Кемеровской области. Уголовное дело было возбуждено несколько месяцев назад, однако люди до сих пор не получили положенные деньги и поэтому обратились к главе ведомства.

Как рассказали в региональном следкоме, расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев подряд). Установлено, что руководство предприятия не выдавало зарплату более чем 300 работникам, задолжав им в общей сложности более 23 млн рублей.

Сейчас назначена судебная бухгалтерская экспертиза, проводятся другие необходимые следственные действия.

Председателю СКР доложат об установленных обстоятельствах и мерах, принятых для восстановления прав людей.

Ранее мы писали, что более трех тысяч кемеровских подростков трудоустроят на летние каникулы, а также судебные приставы Кузбасса за год взыскали почти миллиард рублей по алиментам.