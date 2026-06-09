В Новокузнецке реставрация Дворца культуры Кузнецких металлургов вышла на финишную прямую

Фото: Денис Рассохин.

Лицевой фасад Дворца культуры Кузнецких металлургов, принадлежащего ЕВРАЗу, отреставрирован на 70%. Работы ведутся в преддверии 90 летнего юбилея здания. За время существования дворец неоднократно ремонтировали — менялись цветовые решения фасадов и отделка интерьеров. Нынешний этап реставрации призван восстановить исторический облик объекта культурного наследия федерального значения.

На текущий момент частично или полностью выполнены: замена кровли, усиление и герметизация фундамента, фрагментарное восстановление кирпичной кладки, реставрация барельефов, подготовка поверхностей к нанесению штукатурных слоев. Работы ведет опытная компания, зарекомендовавшая себя на реставрации знаковых памятников архитектуры. Среди ее проектов — Успенский собор Ростовского кремля и Спасо Яковлевский Димитриев монастырь. В Кузбассе компания успешно реализовала проекты Дворца Труда в Кемерове, Прокопьевского драматического театра, ДК «Алюминщик» в Новокузнецке. Организация обладает необходимыми лицензиями и получила официальное разрешение на проведение работ от управления по охране объектов культурного наследия Кемеровской области.

Фото: Денис Рассохин.

Фото: Денис Рассохин.

Архитектурная уникальность Дворца культуры Кузнецких металлургов заключается в его стиле — переходном от конструктивизма к неоклассике. Здание декорировано вертикальными пилястрами и 114 барельефами на темы индустриализации, почти половина из которых расположена на главном фасаде. Главная задача реставраторов — бережно подчеркнуть и сохранить элементы, соединяющие два архитектурных стиля, чтобы передать будущим поколениям подлинный облик этого значимого культурного объекта.