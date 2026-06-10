Глава СКР затребовал доклад по делу об убийстве подростка в Кузбассе

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Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал новый доклад по делу об убийстве 17-летнего подростка в Кузбассе после эфира на ТВ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла в мае этого года. Мужчина вместе с двумя приятелями во время охоты вблизи села Междугорного выстрелил в сторону юноши. Пострадавший скончался.

В региональном следкоме было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Обвиняемые заключены под стражу. Ранее Бастрыкин уже поручал представить по доклад по делу. Сейчас председатель Следственного комитета запросил новый отчет о проведенном расследовании, установленных обстоятельствах и информации, прозвучавшей на телевидении.

Ранее мы писали, что житель Кузбасса оказался в реанимации после укуса змеи, а также с 12 по 14 июня общественный транспорт Кемерова будет ходить по воскресному расписанию.

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