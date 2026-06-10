В Новокузнецке женщине потребовалась помощь врачей из-за укуса пчел

Фото: соцсети Андрея Тарасова.

Бригада Новокузнецкой клинической станции скорой медицинской помощи спасла 60-летнюю женщину, которую покусали пчелы. Об этом рассказал министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

После укуса женщине резко стало плохо: начался отек Квинке и произошел анафилактический шок. Фельдшеры Лариса Сковыро и Ирина Шарапова провели противошоковые мероприятия и этиотропную терапию, а затем доставили пациентку в Новокузнецкую городскую клиническую больницу № 29.

Врачи призвали кузбассовцев всегда носить с собой лекарства от аллергии (в случае, если есть соответствующий диагноз), а также работая в саду, надевать закрытую одежду и перчатки и не оставлять на участке сладкие приманки для ос и пчел. В случае появления отека, одышки или слабости после укуса нужно звонить 103.

Ранее мы писали, что житель Кузбасса оказался в реанимации после укуса змеи, а также с 12 по 14 июня общественный транспорт Кемерова будет ходить по воскресному расписанию.

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