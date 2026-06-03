Губернатор Кузбасса вручил награды победителям конкурса «Лучший по профессии»

Состоялось награждение победителей регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

В Кузбассе наградили победителей регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Торжественная церемония состоялась на крупнейшей в России отраслевой выставки «Уголь России и Майнинг», участие в ней принял губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

В этом году в состязании приняли участие 125 специалистов, в том числе электромонтеры, экскаваторщики, бульдозеристы, газорезчики, сварщики, повара. Лучших выбирали в восьми номинациях. Впервые свое мастерство продемонстрировали участники специальной военной операции. Максим Ощепков победил в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем», Альберт Валитов — в номинации «Второй старт».

Теперь победителям предстоит представить Кузбасс на всероссийском этапе.

Организатором конкурса выступило региональное министерство труда и социальной защиты. Генеральный партнер - компания «Восток-Сервис-Кузбасс» - крупнейший российский производитель спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты.