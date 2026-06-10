Трое кемеровчан ограбили магазин на проспекте Кузнецком

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В Кемерове в суд передано дело о грабеже, фигурантами которого стали три человека, двое из которых несовершеннолетние. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

В январе этого года молодые люди решили украсть товары в магазине на Кузнецком проспекте. Они зашли в торговый зал и вынесли оттуда все, что планировали, не оплатив. Один из кассиров заметил похитителей и попытался остановить. В результате погони была задержана одна девушка, второго фигуранта остановили находящиеся рядом сотрудником полиции. Третьему подельнику удалось скрыться, но вскоре был задержан и он.

Ранее мы писали, что житель Кузбасса оказался в реанимации после укуса змеи, а также с 12 по 14 июня общественный транспорт Кемерова будет ходить по воскресному расписанию.

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