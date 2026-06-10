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В Кемерове временно отключили светофор рядом со школой №32 на улице 2-я Аральская, 2а. Об этом сообщили в городской администрации.

Светофор не будет показывать сигналы до 16:00. Это связано с проведением плановых ремонтных работ специалистами АО «Кемеровская горэлектросеть».

Водителям нужно руководствоваться правилами проезда нерегулируемых пешеходных переходов.

Ранее мы писали, что житель Кузбасса оказался в реанимации после укуса змеи, а также в Кемерове в День города до Московской площади запустят шаттлы.

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