В Кемерове жителям трех районов начали возвращать горячую воду после отключений

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В Кемерове завершился первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Сегодня жителям трех районов начали возвращать горячую воду, сообщили в СГК.

Первый этап проводился с 28 мая по 10 июня и затронул одновременно левобережную и правобережную части города. Горячую воду перекрывали в Центральном, Заводском и Ленинском районах. Проверку прошли 48% трубопроводов Кемерова.

«Сегодня энергетики СГК приступят к технологическим мероприятиям по возобновлению циркуляции в магистралях, прогреву трубопроводов и поэтапному подключению жилых кварталов. При этом в Рудничном районе режим горячего водоснабжения удалось частично восстановить вчера, 9 июня, на сутки раньше намеченного срока», - сообщили в СГК Кузбасса.

Кемеровчан предупредили, что возобновление горячей воды зависит от схемы подключения, готовности внутридомовых систем, а также работы УК. В некоторых домах может потребоваться больше времени, поэтому запуск продолжится 11 июня.

Ранее мы писали, что житель Кузбасса оказался в реанимации после укуса змеи, а также в Кемерове в День города до Московской площади запустят шаттлы.

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